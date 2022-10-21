心情如洗三温暖！《争锋相辩》即将结局，左时白到底是不是真凶？卢昔意为此崩溃超心疼

看卢昔意与左时白变这样，好虐啊ＱＱ

《争锋相辩》即将在下周结局，而本周播出的《争锋相辩》第9、第10集，可以说是几乎揭晓了真相。

（以下涉及剧透）



接续第8集结尾，左时白（李奎炯 饰）向卢昔意（郑丽媛 饰）承认是真凶，不过只是开玩笑。想不到左时白因为没有直接证据被释放出来，马上出现了第5起案件，被害人就是卢昔意亲爷爷般的张炳川！

张炳川过世那天，左时白受邀下棋。看起来是单纯的下棋，两人却各怀鬼胎，而他们身后有饺子店申老板（金相浩 饰）准备著餐点。当晚，张炳川就被刑求似的杀害。



视为唯一亲人的爷爷过世，卢昔意魂不守舍，不过就在接到几通电话后，她崩溃了。先是接到育幼院相处过的朴德万自首、欲指定她当辩护律师，不久朴德万在看守所死亡，接著又有人自首并且指定她辩护――那个人就是左时白。

卢昔意见到左时白崩溃痛哭，无法相信这些日子来给自己依靠的人就是杀害爷爷的凶手。左时白因为见了卢昔意，也向警方坦承一切，将杀人过程描述的巨细靡遗，也不忘暗示张炳川的被害现场「有人清理过」，即张基道。



观众随著卢昔意的情绪宛如洗三温暖吧？但第10集结尾就替左时白平了反，人都是「李东弼」杀的，操纵李东弼的人是饺子店申老板。



《争锋相辩》共12集，下周将进入大结局，我们从本周的情节可看出张炳川并非卢昔意认为的亲切善良，他背后究竟有多少肮脏事？朴康日、全在浩、张炳川等人组织的恐怖集团，能否被摊在阳光下？左时白的真实身分也会有所解答吗？他和卢昔意还有机会重修旧好，或有更进一步发展的空间吗？

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