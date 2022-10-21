Jin做客《虽然没准备什么菜》对话超爆笑！透露为工作放弃社交，艺人朋友不到10人

这期《虽然没准备什么菜》是短时间内的最后一期了，Jin和李泳知的互动超级爆笑、每一句都出乎意料，最后还是Jin独自为节目收尾XD

YouTube综艺《虽然没准备什么菜》两周前预告请来BTS Jin已经引起不少期待，昨天这期节目终於公开！



李泳知为纪念最后一期录制特地拿出珍藏的58度高粱酒，先饮为敬不料一杯就醉XD Jin闻到高粱酒的香味立即呛到咳嗽，一边喝一边狂灌清水，之后喝到19度葡萄酒时表示：「根本就是葡萄汁嘛！」



泳知发现Jin的状态有些僵硬无所适从，一问才知是因为太久没有在公司之外的地方录节目、「上一次出来可能是五六年前」，而平时喝酒聊天也很少跟人对视，所以单独面对泳知真的是用尽全力XD



大家知道泳知是一个情绪能量很高的人，Jin差点被她吓到，坦言自己朋友很少、缺乏社会性：「20岁开始当练习生之后就没什么朋友，手机通讯录里的艺人不超过10个。 很多人觉得我们有负担，很少作为朋友跟我们一起玩。」 还表示他对很多事都很随意，因为「人生里除了BTS和粉丝之外没什么乐趣」。



泳知称赞Jin不论做什么事都全心投入，Jin很配合地感叹：「没错，因为这份工作，我的人际关系已经稀碎了。」 泳知表示她的朋友也不超过5个，人际关系同样稀碎。 两人看起来都是社交达人，没想到也有这样意外的一面。



Jin和泳知的对话充满意外反转、无剧本但十分搞笑，最后以泳知在洗手间睡著、Jin独自收尾结束XD接下来《虽然没准备什么菜》将进入休息期，泳知承诺一定会再回来; Jin则将在28日发行首张SOLO专辑，随后准备兵役入伍。



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