罗美兰不当政客成村花！《笑子当老大》谐星宋诗曦节目遭停播跌落神坛、落魄回乡竟发生无法预测的故事！

由宋诗曦、罗美兰、李凡秀领衔主演的《笑子当老大》，即将在10月28日於全台爆笑上映。一位怀抱著当谐星的梦想来到首尔打拼的男子基世（宋诗曦饰）却突然面临节目被停掉的状况，他的梦想、财富与房屋都在一夕间化为乌有。失意的他只好回到家乡，却意外继承了黑帮组织成为老大！

曾藉由电影《七年之夜》《真犯》《极速快递》《婴儿转运站》等作品与观众们见面的宋诗曦，也曾演出电视剧《我的大叔》，不管惊悚追凶或是温馨题材，或是反派角色都难不倒他，这次他更即将大展搞笑功力。而透过《请回答1988》《政客诚实中》《国际市场》等作品令人印象深刻的罗美兰，更再度祭出搞笑演技。近年来作品较少的李凡秀，也将透过《笑子当老大》再度回归大萤幕与观众们见面。



《笑子当老大》有著「无名偕星当黑帮老大」的异想天开情节，佐以疯狂喜剧融合犯罪惊悚题材，将展现出无法预测的多重魅力，为观众带来温暖的安慰与欢乐的笑声，这也让本片上周於南韩上映之后，一举笑夺「本土新片票房冠军」，即将在10月28日於全台爆笑上映。



《笑子当老大》剧情描述梦想当偕星而离家出走的基世（宋诗曦饰），随著脱口秀突然停播，让他一夕之间失去所有。此时，他的黑帮老大父亲也意外过世，让他决定重返故乡，并在那里与初恋女友永心（罗美兰饰）重逢。这时，叔叔康敦（李凡秀饰）提议他继承父亲的帮派，以及20亿高额遗产。这项诱人的提议，让基世肖想靠这笔钱再度逆转人生。不过计画赶不上变化，他卷入无法预测的事件当中，逼他开始面对父亲的死亡真相…。基世将顺利接掌父亲的帮派，并继承20亿遗产吗？而他与永心的恋情，又将会往什么样的方向发展呢？





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