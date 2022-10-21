韩国官网公社花了8亿造了个虚拟人，民众看完直吐槽：这确定不是Red Velvet Irene？给她肖像费了吗

这虚拟人和Red Velvet Irene也太像了吧？ ！

韩国观光公社前段时间公开了耗资7.8亿（制作费+宣传费/韩币）制作的虚拟人吕丽芝（Lizzie Yeo，音译），并委任她担任名誉宣传大使，拍摄了不少旅游宣传照和影片，但民众看到虚拟人之后纷纷表示「这难道不是Irene？ 」19日举办的国会文化体官网委员会韩国观光公社国政监督会议上也提到了此问题，有议员表示：「吕丽芝和Irene极其相似，投入虚拟人使用的想法很好，但同时也引发了侵犯肖像权等问题。」



当初制作「吕丽芝」时，韩国观光公社方面就透露虚拟人采用了MZ时代喜欢的五官，没想到制作出来之后却被广大民众吐槽「太像Irene了」、「给Irene肖像权使用费了吗」、「这不就是在推崇外貌至上主义嘛」等。



近8亿的花费中有一部份用於宣传，「吕丽芝」的官方账号粉丝在9月就突破了10000人，目前有1.5万人关注，然而其中包含了不少由宣传公司购买的「僵尸粉」。韩国官方公社回应日前已经删除了8000余个「僵尸粉」账号，但「吕丽芝」 并非以某个特定人物为对象而制作，因此没有和任何人签署肖像权合约。



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