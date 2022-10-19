Super Junior将於下月来港～今天率先跟香港的ELF打招呼：东海太兴奋猛拍手拍大脾！

他们时隔4年再来，17日进行的优先订购都秒速爆满！

由寰亚娱乐主办的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》将於明天星期四 (10月20日）上午10时开始公开发售。E.L.F准备抢战啦！

相隔四年重临香港，Super Junior全员都表示十分兴奋，更特别拍了影片跟香港歌迷打招呼，影片上SJ先是向大家打招呼，队长利特先开声表示，「相隔很久没向大家打招呼了！我们为大家带来好消息。相隔四年！我们终於可以跟香港的E.LF见面了！」银赫此时更不停拍打崔始源大腿搞鬼，令始元忍不住笑到弯腰要开声叫停。



对今次再来香港，SJ表示十分开心，艺声话能够连续两晚在香港开演唱会，同歌迷见面感到很幸福。利特就接话，「期待11月19、20日，我们与香港的E.L.F一起制造美好时光！」



上次大马演唱会，除了始源向歌迷大派骚肌福利，利特都劲，直头成个人想躺在歌迷上，不知道这次香港演唱会，他们会不会high到又突然玩半插水呢？而哥哥们的舞台服，亦是ELF谈论的话题，特别是他们那件西装...背后腰边下穿洞，内里更是透视装...但因为担心触其他国家地方的禁忌，小编就不PO了，想知道他们会不会再穿那一件的话...大家就明天努力抢票啦！

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SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG

日期: 2022年11月19日(晚上7时) 及11月20日(晚上5时)

地点: 亚洲国际博览馆Arena

票价: HK$1880 / HK$1380 / HK$980

主办机构：寰亚娱乐 /东亚娱乐

大会指定信用卡：东亚银行信用卡

(演出成员名单为：利特、艺声、神童、东海、银赫、始源、圭贤、厉旭)

*(主办机构有权增加、删减或更改Super Junior演出成员名单，售出门票一概不可退换)



东亚银行信用卡客户优先订票

优先订票日期: 2022年10月17日(上午10时) 至10月19日 (晚上11时59分)

优先订票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手机应用程式

快达票公开发售发售日期: 2022年10月20日 (上午10时)

购票热线: (852) 31 288 288 (上午10时至晚上8时)

购票网址: www.hkticketing.com

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