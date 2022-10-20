SM大楼没有健身房的原因？银赫解释公司讨厌他们体型变壮，还指著东海：「但是他总是变壮」

NU'EST 出身的白虎在12日以SOLO歌手出道，发行了首张迷你专辑《Absolute zero》。

白虎在近日为了宣传新专辑，也作为嘉宾出演 Super Junior 东海、银赫主持的《D&E Show》电台，在节目中他们似乎聊到健身的话题。



东海说道：「不是... YG 有、HYBE 也有，但为什么我们公司没有健身房啊？」白虎就回：「（SM）大楼很大啊！但是没有吗？」银赫表示曾和公司说过一次：「但是说绝对不会给我们建健身房，我们公司讨厌我们体型变壮，但是他总是变壮（指著东海）。」东海还自己说：「不是很符合公司的喜好。」

몸 커지는 거 싫어서 사내 헬스장 절대 안 들겠다는 sm 비호감... 그러나

회사와 자신이 맞지 않음을 인정하고 자꾸만 몸을 키우는 동해오라버니 호감



후배들이

많이 배우길 바랍니다

pic.twitter.com/WG1AuVNbK9 — ㅊㅂ (@clubantibutler) October 18, 2022

东海曾透露，为了健康他勤於锻炼身体，也常会通过 IG 分享健身成果，手臂肌肉真的相当抢眼！在 Super Junior-D&E 的专辑《COUNTDOWN》中，还有东海健身的小卡，银赫一看到还说：「呀～这个是什么，疯了吗？」东海还解释一开始照片被公司「退货」，但他又把身材练了练，然后再次发送过去 XD



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