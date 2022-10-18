「前男友们」一起出席金高银粉丝见面会！网友笑问：「莫非具雄和八笔最后在一起了？XD」

这阵容出演《换乘恋爱》反应绝对很热烈！ #两位前男友的合照意外有CP感XD
安普贤上周六（15日）可谓行程满档，陆续出席两部作品的「售后」！（笑）
安普贤先是出席《以吾之名》上线1周年纪念活动，与韩韶禧、朴喜洵、李学周合体，和粉丝们近距离互动，相当亲民。
안보현배우 인스타 스토리— 쟝곤 (@gooooeu) October 16, 2022
많이 놀란 바비웅이ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
그만큼 열심히 연습했겠지 우리고은이ㅠ pic.twitter.com/DAsE8xAIts
接著，安普贤衣服都没换，就赶到与曾经合作《柔美的细胞小将》的金高银粉丝见面会现场。安普贤饰演的「具雄」，在剧中是柔美的「前前男友」，而和他一起出席的，是在剧中饰演「八笔」、柔美的「前男友」朴珍荣。前男友们一起看前女友跳《HYPE BOY》，还一起「被吓到」：「为什么跳得这么好啊…？」
安普贤还分享与朴珍荣的合照，并配文：「@金高银 的前男友们…」而看到这张照片的网友们，纷纷表示：「莫非具雄和八笔最后在一起了？」、「怎么这么有CP感啊哈哈哈」、「三个人一起去上《换乘恋爱》吧！」等。
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