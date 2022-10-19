疑似韩国外交部职员中古网站卖帽子被骂惨：这是BTS柾国戴过的帽子，售价1000万！

一顶疑似防弹少年团老幺柾国戴过的帽子出现在了中古网站上，售价高达1000万（韩币，下同），而出售者的身份更是遭到全网批评。

从17日起，一张中古网站「闪电市场」的截图照在韩网上疯传，出售的是一顶渔夫帽，出售者A某表示这是一顶柾国曾经戴过的帽子，售价定为1000万。 A某还称帽子是他9月时获得，「BTS来外交部办护照，悄悄去了护照科，在等待的时候把帽子放在了那里。」 为证明自己的身份，A某还附上了一张外交部工作证照片，想以此来证明自己并未说谎。



A某还称：「发了失物招领通告之后，并未接到任何电话，他也没来拿，於是这顶帽子就归捡到的人（我）所有。 能看得出是柾国戴了很久的帽子，有明显的使用痕迹，这可是花钱都买不到的东西啊。 他作为全球闻名的歌手，帽子也很有收藏价值，不接受砍价，未来的价格肯定会高於现在。」



帖子曝光后A某也遭到了舆论攻击，指责他明明知道帽子的主人就是柾国却不返还，还在持有6个月后以高价售出，1000万的价格过於荒唐。 也有不少网友吐槽他利用外交部工作证骗钱。还有人挖出A某的工作证上写著「公务职员证」，这并非「公务员」，而是辅助公务员工作的编外人士。



相关帖子的争议越来越大，A某也删除了原贴，但各种截图仍然在网路上传播引来多家韩媒的报道。A某还强调自己已经离职了，现在并非外交部工作人员。

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