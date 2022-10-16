出道10周年举行粉丝见面会！金高银大跳《HYPE BOY》被盛赞，孔刘、李敏镐发来「贺电」，《柔美》安普贤、朴珍荣亲临现场

金高银唱歌又跳舞，「后宫们」还齐聚一堂，又是一场福利多多的粉丝见面会！



金高银今年（2022年）迎来出道10周年，其主演电视剧《小女子》则於上周大结局，昨晚（15日）在首尔举行见面会《高银日：Come in Closer》，和粉丝们度过美丽的时光。

金高银这十年来拍摄不少作品，也和演员们累积深厚缘分。虽然没能来到现场，同事们也录制影片信祝贺金高银出道十周年！《鬼怪》孔刘称金高银为「我曾经的新娘」，《The King：永远的君主》李敏镐则表示：「之前剧组聚会过呢，高银太忙了没能见到」、「有时间我们见一见吧，知道了吧？！恭喜你～」。除此之外，还有好闺蜜BLACKPINK ROSÉ、《鬼怪》&《愉悦的音乐专辑》丁海寅等发来「贺电」。

而在《柔美的细胞小将》饰演「前男友」朴珍荣和「前前男友」安普贤，则亲临现场带来祝贺。不少网友表示：「这是粉丝见面会还是《换乘恋爱》啊？（笑）」

来到现场的还有李智雅、以《鬼怪》主角造型亮相的李相二&安恩眞、《小女子》「小妹」朴持厚等。

让人惊艳的，还有金高银的舞蹈及歌唱实力。她大跳New Jeans《Hype boy》，可爱又讨喜；慢歌则令人陶醉，心情不知不觉跟著平静下来。不得不赞叹一句：「到底还有什么是不会的？」

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