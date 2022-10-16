一个比一个惨！6位被家人「吸血」的明星，没有最奇葩只有更奇葩！网友心疼：快逃

有些人的父母是天使，有些人的爹娘则是吸血鬼。

最近艺人朴修弘一家的新闻在韩网闹得沸沸扬扬，网友们震惊於他亲哥一家以及父母对他长达40年的情绪勒索与打压，亲哥侵吞他百亿财产不说，还瞒著他买下巨额人身保险，受益者则为自己一家，连侄子都恬不知耻地对叔叔说「叔叔，以后你的财产都是我的」。 不仅如此，朴修弘的父母对大儿子压榨二儿子一事多年来不闻不问，甚至在朴修弘起诉出庭时，亲爸直接辱骂、殴打他，朴修弘伤心到当场昏厥。 而朴修弘醒来之后的第一件事情就是想修复自己和母亲之间的关系。 对於朴修弘的委屈，网友们哀其不幸的同时又怒其不争，愤懑地表示「一家子吸血鬼，应该赶紧逃离才对」。



被家人当做摇钱树的事例其实在韩演艺圈并不少见，「TROT女王」张允瀞就是其中之一。张允瀞出生在一个重男轻女的家庭，2004年凭藉一曲《哎呀》红遍全韩国，成为最吸金的TROT女王，广告代言、商演活动接到手软。 2013年张允瀞在节目上自爆出道多年所得演出费全都交给妈妈打理，10年积蓄被对方挥霍一空，还倒欠银行10亿（韩币，下同），弟弟更是因为金钱污蔑她雇凶弑母。好在张允瀞为人果断，下定决心断绝了母女关系，离开了原生家庭。



无独有偶，影后金惠秀的妈妈也十分难缠。 金母嗜钱如命，直接把女儿当成摇钱树，金惠秀出道多年辛勤拍戏都是为了替母还债。 而她和柳海真的恋情告吹也曾有人爆料全是因金母阻挠，甚至用绝世手段逼迫两人分手。 不仅如此，金母还以金惠秀的名义借钱不还，金额高达13亿。 看到母亲几十年来不知悔改，还变本加厉，心灰意冷的金惠秀发布声明表示早在多年前她和母亲就断绝了关系，不再替对方承担任何债务。



具荷拉的母亲也是个奇葩。 在具荷拉9岁时，具母就抛弃孩子离家出走，却在女儿离世后现身，大闹灵堂争夺50亿遗产。 这件事情也直接促使了《具荷拉法》的颁发，法案的核心内容，就是「父母若弃养子女，将丧失财产继承权」。



韩韶禧同样背负著沉重家庭史。 韩韶禧近两年事业如日中天，但她的母亲却欠下巨额债务后失联，孝顺的她一直替母还债。 韩母丝毫不觉得内疚，一而再，再而三地利用女儿名义借钱，最终被韩媒曝光，连累韩韶禧被骂，最后韩韶禧不得不发布声明，与「渣妈」割裂，表示不再替她还钱。



张根硕则是被亲妈坑惨，导致事业受阻的例子。 张父转行失败，背负了不少外债。 张根硕从5岁就就入行替父还债，好在他很有明星潜力，小小年纪就开始走红，事业也逐渐步入正轨。 然后就在他事业正风声水起之时，张妈於2015年、2021年1月两次卷入偷税嫌疑，最终被法庭有期徒刑二年六个月，缓刑四年。 虽然张根硕一再表示自己毫不知情，但无法打消民众的怀疑，他也人气一落千丈，跌下了神坛。



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