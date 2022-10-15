南宫珉婚礼上雪炫、河道权都因感动而哭，《Stove League》编剧写下感言：「比起电视剧，现实同样美丽」

南宫珉与陈雅凛上周大婚邀请了数名亲朋好友见证，场边便出现了相当可爱的画面：友人们因感动而哭。

曾和南宫珉一同主演《日与夜》（昼与夜）的雪炫，在参加完婚礼后的深夜发布限时动态抒发心情，发布了一张婚礼现场的照片，还有自己擦拭眼泪的照片，文字写著「美丽的婚礼」、「感动……」。



除了雪炫，《Stove League》（金牌救援；奇迹拍档）编剧李新华（另译：李信和）也发文「爆料」自己与河道权、郑东允导演都落泪了。因《Stove League》与南宫珉结缘，李新华编剧、河道权与郑东允导演齐聚婚礼，李新华写下这段文字：

「因南宫珉演员的闪耀而热泪盈眶，河道权演员也啜泣了。问郑东允导演在婚礼上有没有哭，他说：『哭得很厉害，唉唷真是的。』／张英男演员担任的司仪温柔敦厚。／比起电视剧，现实同样美丽。／由衷地 #恭喜你」



▼张英南（中）与丁文晟（右）一同担任婚礼司仪



一些友人因感动哭泣，成了婚礼上让人会心一笑的花絮；「比起电视剧，现实同样美丽」李新华编剧一席话，亦为南宫珉与陈雅凛的婚礼写下美丽注解。

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