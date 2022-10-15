【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：D.O.跟陆星材的退伍作品都分别来到TOP 3、4！

这星期有２部新剧开播，就是《Yonder》及《王后伞下》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（十月）第２周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――SBS《千元律师》：7.9（今晚播出第８集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.2――KBS《依法相爱吧》：7.5（播至第１２集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.3――KBS《真剑胜负》：7.2（播至第４集）

【香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.4――MBC《人生胜利组》（金汤匙）：6.8（今晚播出第８集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.5――Disney+《争锋相辩》：6.7（播至第８集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.6――tvN《Blind》：6.5（今晚播出第１０集）

【台湾由爱奇艺国际版、LINE TV、中华电信MOD、Hami Video播出】

NO.7――tvN《月水金火木土》：6.4（播至第８集）

【台湾由中华电信MOD和Hami Video平台；香港由Prime Video平台播出】

NO.8――KBS《三姐弟要勇敢》：6.1（今晚播出第７集）

NO.9――ENA《高斯电子公司》：5.6（播至第６集）

【台湾由LINE TV、MyVideo、中华电信MOD戏剧199专区、Hami Video、LiTV 线上影视播出】

NO.10――SBS《Cheer Up》：5.5（播至第４集）

【台湾由LiTV 线上影视、中华电信MOD戏剧199专区、Hami Video、MyVideo播出】

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