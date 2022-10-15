官方《小女子》特别剪辑：这一对你可能错过的暧昧片段！网友：我要跟本部长远走高飞

有多少人对於大姐最后没有抱一抱本部长而耿耿於怀！果然花英才是她的真爱（误XD）

tvN悬疑惊悚剧《小女子》上周播完12集完结，三姐妹在与情兰会的战斗中终於获得成功，也各自找到了新的人生方向。 像是二姐终於发现自己对宗浩的心意，决定和他一起去美国进修; 三妹和好闺蜜孝璘一起远走高飞，在异国他乡自由自在地画心中的作品，两个小孩都再也不必受到原生家庭的束缚。



唯独大姐和本部长的结局让人有些意难平...... 本部长一开始是个让人存在戒心的角色，因为看不清他究竟是敌是友，直到最后他为仁珠出庭作证、冒死闯入元尚雅家营救，逐渐让人感受到他对仁珠的真心！（连高室长都在前排嗑CP了XD）



原以为这一对经历患难之后也会更加稳定，没想到编剧却给出开放性结局：本部长飞去国外且中断手机和email等一切联络，只对仁珠说后会有期，而仁珠一如往常略带呆呆地点点头。就这样结束了！



两人一起经历了这么多事、可谓出生入死的战友，结局竟然这样仓促含蓄，令很多网友意难平：「居然连一个拥抱都没有？」 、「我要跟本部长远走高飞」、「跪求加拍他俩在一起的结尾！」



就连Netflix官方账号都出来发言XD旗下宣传频道The swoon近日公开本部长与仁珠12分钟互动合集，置顶留言表示：「我们认为从此以为他们过著幸福的生活，不时开著德国车沿希腊海岸线兜风。」 魏嘏隽在这部剧里真的智商和武力值都很在线，有没有人想看他和金高银拍一部爱情喜剧呢？



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