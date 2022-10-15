苏志燮《刘QUIZ》从头笑到尾！聊个人专辑、「魔术师时尚」狂擦汗，再现《对不起，我爱你》经典台词感染力超强！

本周《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来「肩膀强盗」苏志燮，也许因为很少上综艺节目，一次就把大家好奇的话题全部聊了个遍，真实的苏志燮实在太可爱啊！

苏志燮带著男神气场出现，刘在锡介绍他是能消化各种题材、有一千张面孔的天生演员，问他对这个称号怎么想？ 苏志燮还没来得及回答却被一只飞虫困扰，抬手驱赶之际居然重心不稳、一下子跌落在地，似乎小小的折叠椅无法承受这宽阔的肩膀XD刘在锡拾起椅子发现已经被坐坏了，笑说这是让人印象非常深刻的开场！



说回「千面演员」的话题，苏志燮笑说：「我不是『千元的脸』吗？」 因为有人发现他和韩币一千元上印的思想家退溪李滉十分相似，还有粉丝特地做了拼图，就连苏志燮本人也觉得很像XD



介绍即将上映的电影《自白》后一起回顾了苏志燮从游泳选手跨界当演员的历程，提到当年风靡全亚洲的剧《对不起，我爱你》一度造成「对我废人」现象（*因过度沉迷剧集而变成废人）。 剧中很多台词让人印象深刻，苏志燮现场还原经典的「你要跟我吃饭，还是要跟我一起去死？」 《雪之花》旋律一起苏志燮立即融入情绪，短短几秒就爆发出惊人的感染力，看的人鸡皮疙瘩都起来啊！



其实苏志燮是对喜欢的事十分投入、不吝惜成本的类型，不仅投资了50多部小众佳片，也因为热爱Hip-Hop音乐而接连推出9张专辑。 苏志燮解释说因为开见面会时总是唱别人的歌，所以做了自己的歌跟大家交流，但结果是反响还不如唱别人的歌来得好XD在九辑主打歌《So Ganzi》里也写道：「对不起我又唱rap了，虽然知道是搬石头砸自己的脚。」



苏志燮聊到这话题开始不停出汗，说后来的见面会是一小时聊天一小时唱歌：「（歌迷们）一开始觉得很累，后来好像经常装作很喜欢的样子。」 自嘲精神十分可爱XD



接著的时尚话题也让苏志燮流汗不止，因为被冠上「苏Ganzi」的名号而开始在意形象，於是搭配了很多现在看来有些可惜的造型。 曹世镐拿出「好像要把人变成冰块的魔术师造型」照片，刘在锡配合地唱：「Let it go~」苏志燮表示这些都是他个人衣橱里的物品，而且当天连妆都没化、觉得这样才算酷，现在就觉得「那是错的，可以不用做到那种程度」XD



苏志燮这期节目真的从头笑到尾，虽然害羞但每句话都有料，果然真诚就是可爱啊~



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