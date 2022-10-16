令人羡慕的福利！《以吾之名》上线1周年，韩韶禧、朴喜洵、安普贤、李学周出席纪念活动与粉丝近距离互动

看到《以吾之名》剧组合体好激动！
Netflix原创剧《以吾之名》描述一个加入组织寻找杀害父亲凶手的「尹智友」，以新名字潜入警方成为卧底警察，揭开父亲死亡背后的真相与秘密。由韩韶禧、朴喜洵、安普贤、李学周等人主演，於去年（2021年）10月15日全球上线。
#아이오쓰리 성수사거리점#Netflix #마이네임1주년 기념이벤트— 아이오쓰리(io3)with 포토부스 (@cafe_io3) October 16, 2022
10.15-10.16
마이네임 1주년을 함께 축하해주세요~!!
<event>
주말 11:00am~19:30pm
막날 11:00am~16:30pm(매장영업 19:30pm마감)#넷플릭스 #마이네임 #myname #한소희 #박희순 #안보현#INFINITY_ENDLESS#REMEMBER_MY_NAME pic.twitter.com/2AN6NN1jrP
昨日，正是《以吾之名》上线1周年的日子，首尔某个咖啡厅举行纪念活动，以电视剧的海报、照片和小卡等布置，吸引大批粉丝前来朝圣。
— (@infinity_myname) October 15, 2022
마이네임 배우님들 단체샷 업로드 합니다.
#INFINITY_ENDLESS #REMEMBER_MY_NAME#한소희 #박희순 #안보현 #이학주 #장률 pic.twitter.com/HnMa1YbEZB
令人激动的是，主演们也都来了！韩韶禧、朴喜洵、安普贤、李学周在海报墙前留下合照。
— (@infinity_myname) October 15, 2022
마이네임 1주년을 맞이해 배우님들이 마이네임 카페를 방문해 주셨습니다.
#INFINITY_ENDLESS #REMEMBER_MY_NAME#한소희 #박희순 #안보현 #이학주 #장률 pic.twitter.com/IxBegz04G6
「人生四格照」超级可爱的 > <
윤지우 최무진 화해했대.....— 스티 (@sty_myname) October 15, 2022
내가 이걸 보다니ㅠㅠ이걸ㅠㅠㅠ이제 사이좋게 지내 마이네임2에서 보자구#박희순 #한소희 pic.twitter.com/dnN2vPd2Xy
이거 순이가 뭐라하는지 해석해주실 분— 스티 (@sty_myname) October 15, 2022
-몸은 괜찮아?
-네 지금 작품........휴식하고,,
난 이렇게 들림pic.twitter.com/gdDOdZWtY4
就是这么近距离！好羡慕去到现场的粉丝们啊～
Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究