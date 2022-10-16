令人羡慕的福利！《以吾之名》上线1周年，韩韶禧、朴喜洵、安普贤、李学周出席纪念活动与粉丝近距离互动

令人羡慕的福利！《以吾之名》上线1周年，韩韶禧、朴喜洵、安普贤、李学周出席纪念活动与粉丝近距离互动

韩剧   2022年10月16日   星期日10:19   Hui  

（封面图源：Twitter@infinity_myname、IG@park_hee_soon）

看到《以吾之名》剧组合体好激动！

Netflix原创剧《以吾之名》描述一个加入组织寻找杀害父亲凶手的「尹智友」，以新名字潜入警方成为卧底警察，揭开父亲死亡背后的真相与秘密。由韩韶禧、朴喜洵、安普贤、李学周等人主演，於去年（2021年）10月15日全球上线。

昨日，正是《以吾之名》上线1周年的日子，首尔某个咖啡厅举行纪念活动，以电视剧的海报、照片和小卡等布置，吸引大批粉丝前来朝圣。

令人激动的是，主演们也都来了！韩韶禧、朴喜洵、安普贤、李学周在海报墙前留下合照。

「人生四格照」超级可爱的 > <

就是这么近距离！好羡慕去到现场的粉丝们啊～

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