令人羡慕的福利！《以吾之名》上线1周年，韩韶禧、朴喜洵、安普贤、李学周出席纪念活动与粉丝近距离互动

看到《以吾之名》剧组合体好激动！

Netflix原创剧《以吾之名》描述一个加入组织寻找杀害父亲凶手的「尹智友」，以新名字潜入警方成为卧底警察，揭开父亲死亡背后的真相与秘密。由韩韶禧、朴喜洵、安普贤、李学周等人主演，於去年（2021年）10月15日全球上线。

昨日，正是《以吾之名》上线1周年的日子，首尔某个咖啡厅举行纪念活动，以电视剧的海报、照片和小卡等布置，吸引大批粉丝前来朝圣。

令人激动的是，主演们也都来了！韩韶禧、朴喜洵、安普贤、李学周在海报墙前留下合照。

「人生四格照」超级可爱的 > <

이거 순이가 뭐라하는지 해석해주실 분



-몸은 괜찮아?

-네 지금 작품........휴식하고,,



난 이렇게 들림pic.twitter.com/gdDOdZWtY4 — 스티 (@sty_myname) October 15, 2022

就是这么近距离！好羡慕去到现场的粉丝们啊～

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