男团ONF出道8年来首次在无线台音乐节目夺冠！一同入伍、退伍的他们终於成功了

ONF 一共花了2766天，这个音乐节目《Music Bank》的冠军奖杯，真的得来不易啊！TAT

男团 ONF 出道 8 年来首次在无线台音乐节目夺冠！他们在2月28日播出的 KBS 2TV《Music Bank》（音乐银行）中，以正规二辑 Part 1《ONF: MY IDENTITY》主打歌〈The Stranger〉获得 1 位。



▼〈The Stranger〉MV，目前累积1110万次观看：



这是 ONF 出道 2766 天以来，首次在无线台音乐节目夺冠。他们表示：「多亏了 FUSE（粉丝名），我们才能获得这个珍贵的奖项，真的非常感谢。」并向一路支持并努力付出的工作人员及家人表达了感谢之意。

▼《Music Bank》完整舞台表演：



▼公布冠军一位的片段：



《ONF: MY IDENTITY》是继 2021 年 2 月发行的正规一辑《ONF: MY NAME》后，相隔 4 年推出的正规专辑。

主打歌〈The Stranger〉是一首展现强烈放克节奏的流行歌曲，蕴含著「我们将走出专属於自己的道路」的决心。成员珉均参与作曲，WYATT 负责作词。



ONF 凭藉这张专辑创下自身最高初动销量纪录，并登上 Circle Chart 专辑榜 1 位。此外，〈The Stranger〉也在韩国各大音源排行榜夺冠，并登上 Circle Chart 下载榜 1 位，展现了极高人气。



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