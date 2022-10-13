时隔4年，SM娱乐终於重启万圣节线下派对！一年一度变装狂欢引全球粉丝期待

SM娱乐每年举办万圣节派对已经成为传统，但近几年为避免人群聚集而改成由艺人各自PO照，总觉得少了很多气氛。 终於，今年的派对又要回到线下面对面形式啦！

SM娱乐今日接受媒体采访时透露称，将在本月底举办SMTown Wonderland 2022年万圣节派对，距离上一次的2018年已时隔4年之久。

SM娱乐万圣节派对的开端是从2012年几位所属艺人的小型聚会，现场照片和影片公开后引起很多人关注，2013年SHINee成员们从头到脚盛装打扮更是掀起一轮话题。为了获得当年万圣节派对的冠军，SM艺人们对变装这件事越来越用心、水准也越来越高，华丽扮相每每引起全球粉丝关注。 到了2015年，SM娱乐干脆为万圣节派对建立了官方SNS，专门分享所属艺人们的变装大狂欢。



可惜因为疫情关系关系，2019和2020年都没有举办万圣节派对，2021年则是以线上形式进行，并以冠军名义将奖金捐给慈善团体、发挥善良影响力。

btw，去年的冠军一共有8人，造型全都超级精良用心！其中MASTER奖、钻石奖、铂金奖分别由温流的邪恶企鹅人、辰乐的鬼修女、神童的《鱿鱼游戏》大头娃摘得：







金银铜奖则依次是Giselle的小丑女Harley Quinn、廷佑X泰容的暮光之城CP，以及YERI和TEN的《宫》女主角和《黑执事》谢尔。







时隔4年终於可以面对面party，不知SM娱乐的大家又会想出什么惊人的idea呢？ 超期待啦！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻