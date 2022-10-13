影帝李星民主演《旧案寻凶》预告来啦！诡异录音超恐怖，神秘「朋友」打来电话：「你该受罚了，杀人者」

烧脑题材又来了，不断粮啊～

Disney+又推出全新韩剧《旧案寻凶》由影帝李星民（李圣旻）携手晋久、景收真与李学周出演，日前已陆续释出预告。

《旧案寻凶》描述刑警「金宅禄」接到一通电话，意外成为杀害同事的嫌疑犯，为了揪出躲在暗处威胁他的「朋友」，他开始追查自己的过去。李星民即饰演主角「金宅禄」，晋久、景收真与李学周则饰演追随李星民一同调查真相的刑警「国镇翰」、「李成雅」与「孙景灿」。



《旧案寻凶》日前已公开两支预告，首支预告强烈的表现「诡异的警告」，一个录音带及一通电话，还有金宅禄与国镇翰为了缉凶而奋力一搏。诡异的录音带传来声响，一通电话打来：「你好，朋友。」金宅禄与国镇翰就此展开追缉行动――



二支预告则正式进入剧情。金宅禄是个工作30年的刑警，在快退休的时刻仍卖命追缉嫌犯，岂知某天接到一通电话自称「老朋友」、「是搭档不是敌人」，还莫名其妙地说：「禹贤硕科长现在快死了，人就算是我杀的，最终还是你杀的。」金宅禄问对方这么做的理由，他要他「回顾自己的过去」，金宅禄就此搜查起过往并找寻那所谓的「朋友」。



《旧案寻凶》亦公开了多款海报：

「你好，朋友。成为杀人者的感觉如何？」



「现在起这是我的案件」（▼画面为饰演国镇翰的晋久）



「你惹错人了」



「我一定会抓到那家伙」



「我的过去藏著那家伙」



《旧案寻凶》将在本月26日於Disney+独家公开。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻