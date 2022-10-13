影帝李星民主演《舊案尋兇》預告來啦！詭異錄音超恐怖，神秘「朋友」打來電話：「你該受罰了，殺人者」

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Disney+又推出全新韓劇《舊案尋兇》由影帝李星民（李聖旻）攜手晉久、景收真與李學周出演，日前已陸續釋出預告。

《舊案尋兇》描述刑警「金宅祿」接到一通電話，意外成為殺害同事的嫌疑犯，為了揪出躲在暗處威脅他的「朋友」，他開始追查自己的過去。李星民即飾演主角「金宅祿」，晉久、景收真與李學周則飾演追隨李星民一同調查真相的刑警「國鎮翰」、「李成雅」與「孫景燦」。



《舊案尋兇》日前已公開兩支預告，首支預告強烈的表現「詭異的警告」，一個錄音帶及一通電話，還有金宅祿與國鎮翰為了緝兇而奮力一搏。詭異的錄音帶傳來聲響，一通電話打來：「你好，朋友。」金宅祿與國鎮翰就此展開追緝行動──



二支預告則正式進入劇情。金宅祿是個工作30年的刑警，在快退休的時刻仍賣命追緝嫌犯，豈知某天接到一通電話自稱「老朋友」、「是搭檔不是敵人」，還莫名其妙地說：「禹賢碩科長現在快死了，人就算是我殺的，最終還是你殺的。」金宅祿問對方這麼做的理由，他要他「回顧自己的過去」，金宅祿就此搜查起過往並找尋那所謂的「朋友」。



《舊案尋兇》亦公開了多款海報：

「你好，朋友。成為殺人者的感覺如何？」



「現在起這是我的案件」（▼畫面為飾演國鎮翰的晉久）



「你惹錯人了」



「我一定會抓到那傢伙」



「我的過去藏著那傢伙」



《舊案尋兇》將在本月26日於Disney+獨家公開。

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