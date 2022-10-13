董格拉米朱玄英作品多！热播中的Coupang Play《复学生》以及即将登场的tvN《艺人经纪人生存记》

因演出人气电视剧《非常律师禹英禑》的董格拉米一角而备受瞩目的演员朱玄英，在最近OTT平台热播中的原创戏剧作品《复学生：虽然学分A但恋爱是F》演出一位直来直往的女学生，以及在即将开播的tvN《艺人经纪人生存记》也将有出色演出。

朱玄英在Coupang Play平台从8月底开播，每周六更新的电视剧《复学生：虽然学分A但恋爱是F》，其中演员大多是SNL Korea的固定演技派搞笑班底，从活泼俏皮的可爱，到内心细腻的眼泪演技，朱玄英的表现依旧相当出色。在剧中朱玄英收到了来自男性闺密的告白，但因为自己已有男朋友权赫洙而刻意疏远了男闺密，也在MT中再度向男友表达自己心累，男友选择了心碎分手。



而在tvN新剧《艺人经纪人生存记》中，朱玄英将饰演一位新进经纪人，呈现另一种魅力。《艺人经纪人生存记》描述一群工作是专业，人生却是业余的艺人经纪人们，如何死守职场的生存记。虽然是与韩国最顶级明星们一起工作的「专业经纪人」，但自己的人生却呈现极大反差。他们的工作、爱情、欲望等，都将以大型演艺经纪公司「Method娱乐」为背景展开故事。



朱玄英在片中将饰演一位新进经纪人苏贤珠，从剧照中就能看出她工作的忙碌程度，除了手机不离身以外，还拿著一堆剧本与提著许多杯为大家而准备的咖啡，看来包了所有杂事，不过她的眼神中没有疲惫，而是充满对这份工作的热情。贤珠梦想著自己能成为让明星更添光彩的经纪人，不过新人总是会犯错的，但她为了得到前辈们的认可而努力奔波著，而这部作品中将呈现这位菜鸟如何成长为专业经理人。《艺人经纪人生存记》将於11月7日晚间首播。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻