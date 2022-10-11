金泛以《Ghost Doctor》获奖！夺韩国电视剧大奖「最优秀演技奖」，感言坦承14～15年间曾想放弃

恭喜「高医师」！金泛也算是熬过来了，感言句句金句呢！

8日举行的韩国电视剧大奖，由金泛拿下了仅次於大赏的「男子最优秀演技奖」。



金泛今年上半年主演《Ghost Doctor》（幽灵医生），该剧题材涵盖医疗、灵异与喜剧，他与Rain（郑智薰）搞笑又感动的演出颇受观众欢迎，最后以逼近8%高收视率完美收官。金泛在剧中不仅要饰演开朗医师「高成卓」，还要演出不时被机车医师「车英民」（Rain饰演）附身的模样，角色的情境转折与成长受人赞许。



他夺得最优秀演技赏，上台领奖、发表感言先提到了和韩国电视剧大奖的渊源：「其实收到邀请的时候，还想说好像哪里听过韩国电视剧大奖，所以搜寻了一下，结果发现我在14年前参加过第2届。」事实上，金泛在《流星花园》（花样男子）之前，早就以《伊甸园之东》小有名气，2008年曾获得第2届韩国电视剧大奖网路人气奖。

▼金泛当年於《伊甸园之东》扮演宋承宪的少年时期



也许是因为出道早爆红也早――2006年约17岁出道，2008、2009年19岁上下便连续以《伊甸园之东》、《流星花园》取得高人气――他接著坦言自己在2014、2015年间事业比较低潮的时候曾想放弃：「想过放弃也想过逃跑，但逃跑之后无处可去，也没有勇气放弃，所以有过毫无意义的走著走著的时光。」

「不过，大家再次欢迎我、安慰我没有放弃，真的非常感谢大家。当然，现在又能开心的往前走了。就算今天一天没有多特别、多华丽，就算是反覆日常中无聊的日子，也不一定是毫无意义的，走著走著回头一望，每一步可能都很珍贵。」

「为所有努力走下去的所有人加油。」他以自身的例子为现在仍在努力的所有人加油，最后也不忘感谢「让今天一天变得特别的」《Ghost Doctor》导演、边剧、演员与工作人员们，以及支持著自己的粉丝。

▼金泛获奖影片



▼会后金泛发文：「我会更开心更幸福的走下去的，非常感谢」



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