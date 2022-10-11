《乐透大作战》全台票房笑破千万！口碑延烧票房狂飙超越上映首周

爆笑电影《乐透大作战》自9月30日在台上映以来，承载观众一面倒的爆笑口碑，截至昨日10月10日止，全台正式笑破千万票房大关的票房成绩，可说相当亮眼，而本片导演朴奎泰也表示，比起单纯的拍摄喜剧电影，他更想要的是刻划其中的幽默感，并且力求在天马行空的想像中依旧兼顾现实的发展，为了拍摄飞往北韩的乐透彩券这个题材，甚至采访实际在北韩相当於前线监视哨所工作过的脱北者，相当用心。

这部新型态爆笑喜剧以「头彩」来无伤大雅地刻画南北韩紧张关系，导演朴奎泰表示：「任何人都可以想到以彩券为题材的创意，那如果彩券飞去北韩会怎么样呢？这让我想起了《共同警备区》的喜剧版本。在有限的空间里，描述南北韩士兵的故事似乎很有趣。」《乐透大作战》更在越南刷新影史纪录，成为越南影史最卖座韩片。导演将幽默与现实作出完美结合，在发挥幽默想像力的同时，也保有了现实感。据悉，他除了对前线部队进行田野调查，采访曾在前线监视哨所工作过的人之外，更为了描写北韩军队，采访实际在北韩相当於前线监视哨所工作过的脱北者，为故事善尽心力。



《乐透大作战》不仅有异想天开的精采剧情，也透过高庚杓、李伊庚等演员们的优秀演技，为全片再添笑料。尤其在片中饰演「姜大尉」的音文硕，更被高庚杓、李伊庚等人誉为拍摄现场的「气氛制造者」。高庚杓曾透露：「他经常开玩笑，在疲惫的时候安慰我。尤其他嗓门本来就很大，很高兴能和他一起演出。」尤其音文硕最早由歌手出身，2017年后开启演员生活，更在2019年接演成名作《热血祭司》饰演一位留著妹妹头的黑社会张龙，荣获当年SBS演技大赏的新人奖殊荣。这回在本片饰演彻头彻尾的原则主义军人，但是一听到57亿头彩消息之后，内心就出现了动摇与混乱。



爆笑超越《鸡不可失》获得台湾观众一面倒好评的年度唯一疯狂喜剧《乐透大作战》，目前正在全台欢乐献映中。剧情描述即将退伍的南韩兵长千禹（高庚杓饰），某天意外捡到一张飘向自己的头奖彩券，开心之余却在某天一个不小心，让这张彩券乘风飘向无法涉足的北韩…。为了靠57亿奖金实现退伍梦想，他使出浑身解数寻找彩券，没想到竟被北韩士兵容浩（李伊庚饰）给捡到…。跟彩券擦身而过的千禹，以及在北韩不过是张纸片，必须到南韩把彩券换成奖金的荣浩，再加上意想不到的成员们共同加入，双方为了死守这57亿巨额奖金，决定「越线」展开惊险刺激的机密协商…





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