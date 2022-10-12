《财阀家的小儿子》高清海报终於来了！破格周更三集，定档11月18日开播

财阀家族14名成员齐聚一堂，唯独「他」的颜色与其他人不同，就是被财阀家害死后重生为家族一员的宋仲基啦！海报里每个人都貌合神离、心怀鬼胎，看起来超级有戏！

JTBC新剧《财阀家的小儿子》今日公开了第一张宣传海报。 故事定位於80年代，讲述为「顺阳家」管理企业主风险的秘书尹贤宇含冤被害，重生后变成顺阳家的小儿子并展开报复计划的故事，剧中充满滴水不漏的悬疑和阴谋、超越想像的继承斗争。

海报里是顺阳家的全家福，大家长「陈阳哲」坐在正中、面色凝重，其他人虽面带笑容，却难掩紧张气氛。 最引人瞩目的是以拼贴形式加入合照的尹贤宇，他原本不是这家的一员、就连生活时代也不同，出现原因正是他重生后变成了顺阳家的小儿子「陈道俊」。



一般而言韩剧都是每周更新2集或1集，这次《财阀家的小儿子》采取突破性播出方式，从11月18日开始每周五、六、日各公开一集，觉得每周两集看不够的朋友们这下可以追个够啦！

以下介绍陈家上下3代人的关系：

宋仲基饰演的尹贤宇一直以来为顺阳家解决各种问题，最终落得背负污名惨遭抛弃的下场，以陈道俊身份回归后毅然加入继承权争夺战。



宋仲基一人分饰两角，之前在IG上透露了多个气质不同的造型：



顺阳家第一代：李圣旻饰演顺阳家大家长「陈阳哲」，童年贫困的他如今爬上财界第一，冷酷狠毒、对金钱充满无限渴望，正在准备生涯最后一战。 金玄饰演其妻「李必玉」。

第二代：尹帝文饰演顺阳集团长男、最有力继承人「陈英基」，金正兰饰演他不同寻常的夫人「孙正来」。 赵汉哲饰演爱耍小聪明的二儿子「陈东基」，徐在熙饰演他的名门出身妻子「刘智娜」。 金荣在和郑惠英饰演三儿子夫妇「陈允基」、「李海仁」，也是陈道俊和陈亨俊的父母。金信禄饰演陈阳哲唯一的女儿「陈华英」，金道贤饰演其丈夫、被称作「男版灰姑娘」的「崔昌济」。

第三代：金南喜饰演陈阳哲长孙「陈成俊」，姜基栋饰演陈道俊的亲哥、热爱自由的「陈亨俊」，赵慧珠饰演陈阳哲长孙女、能力超强的「陈艺俊」。

另一位女主角申铉彬因为不是陈家的人，就没有出现在这张海报中。 《财阀家的小儿子》改编自同名网路小说，由《W-两个世界》《她很漂亮》导演郑大胤与《成均馆传綪》《60天，指定幸存者》编剧金泰姬合作打造，期待11月开播啊！

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