【分集剧情】《小女子》大结局突变恐怖风！尚雅丧心病狂大开杀戒，这次连道日也救不到了！（ep.12）

tvN新剧《小女子》改编自同名小说，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹以各自方式对抗韩国最有钱势家族的故事。 最后一集除了解释花英回归、尚雅癫狂的原因，也揭开情兰会的源头。

*以下内容包含《小女子》第12集（大结局）关键剧情！



真正的朋友

花英向仁珠解释了一切的来龙去脉。 原来花英一直想报复尚雅，刚好在自杀网站认识了一个想要悄悄消失的女生，计画偷走尚雅的钱之后一起上演金蝉脱壳。 然而尚雅提前一步，误以为女生是花英而下毒手、并将尸体挂在衣柜里，这一过程全部被监控镜头录下。

花英以仁珠名义购买公寓豪车、注册学校、留给她20亿巨款，是因为仁珠曾提到这些渴望，而失去母亲后心如死灰的花英只是单纯想满足朋友的愿望而已，完全没料到仁珠会为调查她的死而拚命。 直到在新闻上发现仁珠有危险，花英也不顾一切跑来保护仁珠，甚至代替仁珠被卡车撞伤。 醒来后花英不忍仁珠无辜卷尽自己的复仇计划，立即赶回韩国坦诚罪行，让仁珠得以获得释放。



彻底的疯子

张校长告诉尚雅，情兰会不肯重用她是因为她自私自利、是彻头彻尾的疯子。 尚雅无情杀死张校长，在父亲输液的药物中滴入兰花提取物，令将军在幻觉中离世。

尚雅把花英绑架到兰花密室、提前在喷灌系统中注满浓盐酸，最后叫来仁珠，打算三个人同归於尽。 仁珠戳穿了尚雅变态行为的原因：童年的尚雅央求妈妈离开闭室时不慎杀死了妈妈，妈妈为掩饰女儿罪行而把自己吊进衣柜，尚雅发现后为妈妈脱下血衣、换上了华美的衣服和高跟鞋。 之后尚雅每次杀人后的奇怪布置，其实都是在重现与妈妈相处的最后一刻。



尚雅按下喷灌按钮，躲在旁边准备欣赏花英和仁珠在痛苦中死去。 但仁珠没有放弃，用崔熙材留给她的炸弹炸掉一扇金属门、护送花英离开密室，并在扭打中把尚雅推进了满是盐酸的水池，终结了她以杀人为乐的罪恶一生。



后会有期

崔道日其实没有把钱汇给尚雅的公司，而是早就转入了孝璘的帐户，并在仁惠的要求下做好分配。 三个人在孝璘成年这天一起取回存摺，700亿里给了大姐300亿，二姐、仁惠、孝璘和道日平分其余400亿。 仁惠一直觉得对姐姐们的爱无以回报，此刻感到无比欣慰。



仁京根据将军的回忆录向大众揭开情兰会的始末，但谢绝电视台的邀请，决心和宗浩一起赴美国进修。 仁珠在机场送别道日，得知道日打算过一段与世隔绝的生活而感到失落。 临行前，道日回头说：「我们后会有期。」 让仁珠脸上重现笑容。



恭喜大家追完了一部烧脑好剧！三姐妹果然像剧集介绍所说用各自不同的方式守护了彼此，一波接一波的反转让人不到最后都猜不出走向。 网友精彩评论：「仁珠和花英是真爱」、「道日居然和仁珠没有结果」、「全场最聪明就是道日和仁惠」、「道日还是武力担当，每次救仁珠都帅爆」、「尚雅真的是疯子，这华丽的死法很适合她」、「高室长直到最后一刻都在嗑CP」、「宗浩独自一人拿了纯情偶像剧剧本XD」。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻