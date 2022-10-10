《小女子》结局收视率冲破二位数！圆满结局适得其所

tvN电视剧《小女子》自开播以来集集精彩反转不断，剧中的悬疑气氛更是从一开始就令人无法放松，最终回收视率冲破11％刷新自身纪录。
《小女子》剧情开端即因秋瓷炫离奇身亡而留下700亿韩元给好友金高银，背后却牵扯出一连串不寻常的邪恶计画，幸好最终结局让恶人得到惩罚，揭开了蓝色兰花的秘密，三姊妹也继续著自己想要的生活。
《小女子》剧情铺陈非常细腻，除了对人性的考验，更有险恶人心的假面展现。突如其来面临友人的死亡却又同时获得巨款，生活困顿的金高银内心的纠结令人难以想像，而直到最终回剧情出现意外反转，站上法庭的她平静地说出了自己这段时间内的想法，在历经波折后只想好好珍惜自己。
主演金高银也曾表示相当感谢观众们一起推理到最后，她也认为这是至今电视剧中从未出现过的强烈反转结局，也希望大家看见了三姊妹在这些事件之后的成长。饰演二姊的南志铉也表示，虽然剧中的主角们遭遇的事件是相当巨大且戏剧化的，但他们所克服这些事件的方式则是极其现实的，同样相当感谢观众们的支持。
魏嘏隽在剧中也是相当神秘又重要的存在，总是在重要时刻出现在金高银身边，暗中协助她对抗恶势力。《小女子》让观众们一路推理到最终回，甚至呈现连剧中主角金高银都完全不知道的真相，的确令许多喜爱烧脑剧的观众们推理的相当过瘾。
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