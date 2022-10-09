aespa KARINA的脸太神奇了！浓妆变淡妆就能从「蛇相美人」变「犬系美女」

aespa成员KARINA淡妆和浓妆区别有那~么~大！

KARINA从出道开始就一直以御姐风格示人，被指是近些年超流行的「蛇系美人」，区别於可爱幼态风的猫系、犬系，蛇系美人长相更偏妩媚精致，自带的攻击感和诱惑感极具魅力。 KRAINA是十分典型的「蛇相美人」，整个面部轮廓的比例呈强势的倒三角型，颅顶比较低，加上之前的舞台Look都是上挑的眼线与暗色系服装，从内而外散发著美艳与清冷之感，用危险又迷人来形容再合适不过了。



当KARINA卸下浓妆，以淡然的自然清新妆容示人时，整个人的气质发生180度大转变，蛇系杀伤力大大下降，成了人畜无害的「犬系美女」，没有了上挑眼线，KARINA的眼睛更显圆、大，气质也变得温和、沉静起来。



最近aespa的成员们现身巴黎时装周，几人穿修身短裙，大秀好身材。 KARINA黑长直造型将经典永不过时。



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