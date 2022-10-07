Netflix於10/7-19台北车站一楼大厅举行限定体验活动：「不一样人力公司」带领观众发掘不一样韩剧内容！

６种不一样韩剧角色工作内容，等大家去应徵！（笑）

Netflix提供各式不一样韩剧内容，从红遍全球的《鱿鱼游戏》到《僵尸校园》，各类特别的题材引发话题，其中更包括众多特别的韩剧角色。Netflix为了让观众能亲自体验不同角色的特别故事，将於10月7日至10月19日，每日下午2点至8点，在台北车站一楼大厅，限时举办「Netflix不一样人力博览会」体验活动。



现场将有 6 部热门影集、电影角色的求职互动体验摊位，让每位体验者都能小试身手，体验韩剧角色们特别的工作内容，互动体验包括：

《纸房子：韩国篇》：体验拟真金库解锁，获得四兆货币

《非常律师禹英禑》：接受「鲸鱼冷知识」考验，体验 Aha 灵光乍现的情境

《极速首尔》：回到 1988 首尔街道飙速，并成功运送货物到指定地点

《救命卡特》：使用「卡特沙包」测试强大体能

《魔幻之音》：小试身手，施展你歌声的魔法

《天外谜踪》：尝试感应外星生物的出现

现场还有面试拍照区，在求职体验完录取职位后，可以立即制作特别的工作证



为了展现Netflix上拥有各式特别韩剧内容，本次Netflix透过不一样的韩剧角色，以「不一样人力公司」为概念，将角色故事变成一个个特别的工作内容，透过台湾人熟悉的职场工作语言，带领观众发现Netflix上各种有趣的韩剧故事，体验更多精彩内容。

Netflix「不一样人力公司」也邀请到不一样的前辈朴海秀，向想找不一样工作的观众喊话，欢迎他们来到 「Netflix不一样人力公司」，找寻不一样的职位角色，以及不一样韩剧故事。



Netflix也特别推出「不一样人力公司」线上职前测验（点击网址，建议以手机操作），透过简单的职场性向测验，观众可以测出自己的职场类型以及相对应的韩剧角色，找到符合自己长才的特别工作职缺推荐！

最后，找到适合职缺的观众，也别忘记回到Netflix观看韩剧，提前进行职前培训唷。在Netflix，有更多特别的韩剧故事内容等著观众来发掘。

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