网传Rain出轨「酷似金泰希的高尔夫球选手」，曹政奭也无辜躺枪！

近日韩国一本杂志报道称了韩国顶级明星的婚外情传闻，有网友将猜测矛头指向Rain和曹政奭。

该报道称「兼具演技、演唱、舞蹈实力的Top Star」A某与高尔夫球选手B某出轨，两人已经从恋爱发展到同居，而A的妻子是十分出名的C某，她也知道A和B在交往，切已对两人发出警告。

有人认为报道中描述的「兼具演技、演唱、舞蹈实力」并不常见，怀疑当事人就是歌手出身转型演员的Rain。 同时网络社群和手机聊天室里也陆续出现相关的小道消息，称Rain的出轨对象是「长得像金泰希的美貌高尔夫球选手」。



对此，Rain所属社今日下午表示公司之前就知道关於Rain的谣言，但因为是凭空捏造，所以一直没有特地回应。 但随著谣言在今日迅速扩散，网上甚至有人对Rain及家人进行人身攻击， 这才决定正式回应：「已联络报道该消息的媒体（女性杂志），对方明确表示当事人不是我公司的艺人。」 并强硬表示将对散播谣言者追究法律责任。 Rain和金泰希於2017年结婚，育有两个女儿。



此外曹政奭也无辜中枪。 曹政奭与歌手Gummy与2018年结婚、育有一女，谣言在网上散播开后，部份网友猜测出轨男主角就是曹政奭。 所属社立即表示曹政奭连见都没见过任何高尔夫球选手，将对损害艺人名誉的行为采取法律措施。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻