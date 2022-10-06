[分集剧情]《依法相爱吧》李升基又在关键时刻推开她！李世荣哭喊「到底要等到哪一天」（EP10）

[有雷]《依法相爱吧》两人怎么到现在还没办法好好在一起呢？李世荣更可怜竟然还被车子撞了！李升基因此对都韩集团代表更加火大，两人之间虽然知道彼此的心意但还是有著过往的包袱，让李升基再度推开了李世荣。李世荣决定直接处理问题的根源。

以下为防雷线



《依法相爱吧》原本以为正浩（李升基饰）与宥利（李世荣饰）来个对街的浪漫重逢，没想到竟有一台汽车疾驶而来撞上了宥利，让她双手都打了石膏，而正浩更是气急败坏地到处追查凶手，发现这是无法查出的赃车，应是蓄意犯案，更找上都韩集团的代表李便雄，吃了一顿毒打，满身是伤的回到医院。



宥利虽然有妈妈来照顾，但一直希望正浩出现。正浩更是自责因为自己而让宥利受了伤，甚至对宥利妈妈下跪道歉，不过宥利妈妈超级正面，表示自己与女儿并没有那么软弱。正浩希望宥利能够不再受伤，好好保护自己，就算出院之后，正浩也一直跟在宥利身边，怕她双手不方便又要逞强做一些事，跟前跟后的细心照顾著她。不过当两人独处时，正浩却又在关键时刻推开了宥利，希望宥利能够等到真正释怀的那天，两人才可以好好交往，让宥利相当伤心。



宥利接受一位女子的委托，女子长年照顾生病的父母，但父母亲分配遗产时却只给了兄长与嫂嫂，让她觉得非常委屈。宥利透过案件发现自己不该活在委屈之中，也不断陷入父亲含冤而死的情绪里。於是她直接找上了金正浩的爸爸，也告诉他金正浩正因为他当年的掩盖证据，而受到许多心理的折磨，不能好好的去爱，而总是在乞求原谅，父亲听了也非常沉重。



都韩集团眼看就要落入李便雄手中，身为会长的爷爷前来找正浩，希望他能够回到集团里接管家族事业，正浩的母亲仍然不愿与家族扯上关系，但又不能让恶人称心如意，正浩会回到公司吗？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻