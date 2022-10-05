宋昰昀&SJ李东海新剧杀青：《哦！英心》明年上半年开播，李敏载&郑偶然四主角人设公开

由宋昰昀和李东海主演的复古漫改剧《哦！英心》今日宣布已经拍摄完毕，东海饰演从小单恋女主的纯情高冷海归男，让人超期待啊！

《哦！英心》改编自韩国1990年播出的知名动画片《英心》，原作讲述读中学一年级的14岁少女「英心」的日常，电视剧则是讲述大家长大成人、步入30代的故事。 男女主角品尝了人生的酸甜苦辣，分别多年后再次重逢，开始打打闹闹的浪漫故事。 不仅延续原作愉快温暖的氛围，更加入时下最流行的复古感性。

宋昰昀饰演女主角「吴英心」，是综艺部工作年的PD。 她希望像小时候爸爸画的漫画《英心》里的自己那样逗大家发笑，但因为热情过度，反而被同事们看做「提前剧终的代表性人物」。 身处危机的她抓住了制作试播恋综的机会，没想到努力请来的出演者、知名创业公司代表竟是多年前天天追著自己跑的小屁孩，在三十多岁时突然迎来人生的过山车。



李东海饰演男主角「王景泰」，小时候就很喜欢英心，即便经常被英心欺负仍总是跟在她身边。 某一天全家移民便音讯全无，20年后以独角兽创业公司「Kingvely」创始人Mark Wang的身份回归。 这时的王景泰已经从流鼻涕小孩成长为冷静、完美主义、让人猜不透内心的人，偶然与英心重逢后，勾起了他童年的痛苦回忆。



《野猪狩猎》《由零开始爱上你》李敏载饰演原作里没有的新角色「李采东」，是英心的晚辈PD。 就像曾经的王景泰一样，现在的李采东也是英心身边的小跟班，性格耿直单纯的他在职场上默默守护和照顾英心。 跟英心似乎有短故事的王景泰出现之后，李采东出现了一决胜负的念头。



《成为饭吧》《黄金口袋》郑偶然饰演「具月淑」，原著设定是英心的腹黑好友，剧中是一名很有人气的恋爱YouTuber，表面上又美又帅气，但读书时经常在背后搞鬼、令英心陷入困境，一直让人看不清她是敌是友。 现在她的举动也让人困惑：究竟是真的对王景泰产生好感，还是单纯见不得英心过得好？



制作组表示这是一部四个人有哭有笑、十分可爱的浪漫喜剧，希望给看著《英心》长大的一代带去共鸣。 由《迷雾》《十八岁的瞬间》《如蝶翩翩》《The Road：1的悲剧》导演吴焕民、金景恩与电影《宅配男逃亡曲》、网剧《米虫的一日三餐》编剧全善英合作打造，目前已结束全部拍摄，将在2023年上半年公开。

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