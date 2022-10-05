柳海真＋柳俊烈三度合作主演悬疑历史电影《夜鴞》预计於11月23日在韩上映

由《机密同盟》柳海真以及《外星＋人》柳俊烈所主演的悬疑古装电影《夜鴞》预计将於今年11月23日在韩国上映，也抢先公开了两人在片中的造型主视觉角色版海报，充满神秘感。

在公开的两款海报中，微弱的烛光前照亮了仁祖（柳海真饰）的半边侧脸，而另一张则是被吹熄的烛火前也露出了半边侧脸的庆秀（柳俊烈饰），形成强烈的对比，两人各自拥有一半的阴影面到底是什么呢？饰演仁祖的柳海真，海报上看起来有点李炳宪的感觉，海报上写著「世子死了，被疯狂气息蒙蔽了双眼的王，仁祖」。柳俊烈版本的海报上则是写著「世子死了，在真实面前睁开了双眼的盲人针灸师」，预告世子死亡的秘密以及两人的对立。



曾演出多部大萤幕作品《机密同盟》，《我只是个计程车司机》《1987》《亲密陌生人》等等，柳海真总是带来令人印象深刻的角色，目前正在热映中并正在写下高票房纪录的《机密同盟2》也受到许多观众们的喜爱。本次他将变身为在世子死后，陷入疯狂而被蒙蔽了双眼的王，令人期待他的暗黑表现。



在电视剧《请回答1988》中大放异彩的柳俊烈，更是横跨大小萤幕，在电影方面也有著许多出色作品如《信徒》《钱力游戏》《外星＋人》等，而他与柳海真则是继《我只是个计程车司机》《凤梧洞战役》后第三次再合作，本次作品中，柳俊烈将饰演一位盲人针灸师，在世子死后，真相却让他的双眼看得比任何人都更清晰。



电影《夜鴞》（猫头鹰）剧情描述一位只有夜间才看得见的盲人针灸师，在目睹了世子的死亡后，为了查明真相而展开了一整夜的生死搏斗。主要演员除了柳海真与柳俊烈外，还有《请回答1988》崔泽爸爸崔武成、《猎钻缉凶》赵成夏、《寄生上流》朴明勋、《机智医生生活》安恩贞、《那年，我们的夏天》金圣喆等，将於11月23日在韩上映。



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