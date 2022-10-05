[分集剧情]《依法相爱吧》神棍连李世荣都敢诈骗！李升基大义灭亲揭露父亲过往却发现意外事实（EP9）

[有雷]《依法相爱吧》李升基终於表白自己有多么在意李世荣，而得知了李升基与都韩建设的关系后，两人的确难以坦然面对。社区大妈们遭到神棍诈骗，竟然连精明的律师李世荣也难逃过一劫。李升基得到关键证据而勇敢揭露父亲的过往，却发现证据的来源竟超乎他想像。

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《依法相爱吧》发现了过往事实的金宥利（李世荣饰）感到相当混乱，也无法再坦然与金正浩（李升基饰）相处，即使正浩再度表明自己的心意，还告白自己隐瞒的另一件事，就是深爱著金宥利。明知自己的位置要面对宥利真的很尴尬，却还是放不下她。宥利更发现了其实正浩就是揭开当年事故真相的小说作者「吹哨人」，原来正浩私下为了她，对都韩建设进行了许多调查。



社区的大妈们前来Law Café求救，原来她们遇上了诈欺神棍，投资虚拟货币而损失了许多钱，金宥利前往神坛搜查，发现这位大师竟然料事如神，就连她为正浩成天以泪洗面都很清楚，让她开始对於大师也深信不疑，还花了大钱想要做一场法事驱邪，改善她与金正浩的关系。没想到一切都是假的，而正浩与宥利率领团队联手出击，找到了流连赌场的神棍，佯装赌客并与警方合作，终於顺利逮捕犯人。



都韩建设代表李便雄，对於会长有可能将继承权传给孙子正浩，感到极度不满，虽然正浩所提供的证据不足以让检察官父亲被拘留，不过李便雄却提醒了正浩「想想这些关键证据的来源」。原来调查了许久都找不到确实证据的正浩，透过昔日下属拿到了珍贵的资料，而提供这些证据的人竟然是正浩父亲自己！正浩前往家中与父亲对质，却也流下泪来，父亲为了他竟甘愿抛弃自己的名誉，自己一直以来对父亲所做的真的是正确的吗？



宥利急著连络正浩，两人终於在马路的两头相见，但站在马路中间情绪激动的两人，却没留意到迎面驶来的车辆……



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