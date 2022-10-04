综艺之神降临！《青春MT》黄寅烨玩「飞行椅」狂被淋水＆飞出去，捡拖鞋还跌进水里 XD

《青春MT》EP.5 制作组准备「回来的飞行椅」，规则是坐在中间招待席的人如果做了某指定动作，该指定动作的飞行椅即发射水炮；如果说了指定单字，该指定单字的飞行椅即启动发射。

大家一看到这装置都惊呼，安普贤：「我那么重，可以飞得起来吗？」黄寅烨则兴奋表示：「哇～好棒！导演我有点期待，有点...有种成为艺人的感觉！」他可能没有想到等等自己会淋得最多次和飞得最多次吧！



第一轮是《云画的月光》朴宝剑＆郭东延对上《魔幻之音》池昌旭＆黄寅烨，中间招待席是权娜拉！权娜拉非常爱笑，只要笑了黄寅烨就会被淋水，次数多到水桶还没时间冲水，而朴宝剑也发现权娜拉摸了头发，他就会被淋水，还马上大喊：「摸了头发！」还比了 X 的手势～



底下的观众们都想看谁会先飞出去，主持人金惠恩提问：「一起淋雨，昨天还睡了一晚的感想是？」权娜拉：「很喜欢！」结果...郭东延马上飞出去！黄寅烨还拍拍自己说：「真是万幸（不是我）。」



金惠恩又问：「看到同事掉进水里，被淋水的心情如何？」权娜拉：「我觉得很伤心！我是...」黄寅烨瞬间消失，一旁的池昌旭还吓懵！之后黄寅烨第二次落水，结果为了捡拖鞋，又再次跌进水里，真的是综艺之神降临啊！



下集预告中，将由《梨泰院Class》组和《魔幻之音》组进行对决，最后一名的惩罚是是要准备明天的早餐。此外，他们还完了寂静中的呐喊，感觉也会笑点满满啊！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻