赠票：被誉为韩版《La La Land》——电影《给自己的情歌》香港优先场

由柳承龙与廉晶雅一起主演，史上首部跨时代流行歌舞喜剧窝心笑爆大银幕——《给自己的情歌》！KSD现在送出电影香港优先场给大家，在戏中不论初恋、热恋或是种种甜酸苦辣，都一定找到属於大家的共鸣！

详情请参考以下：

送出： 《给自己的情歌》香港优先场戏票２０张 (送出给10位，每位可得2张)

优先场时间：10月8日 （星期六）13:50

优先场地点：PREMIERE ELEMENTS, House THX (圆方)

活动日期：即日起至10月5日

公布日期：10月6日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

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(2) 请按此填写参加表格 😉

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＊本活动供：KSD香港用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／需要得奖者到现场认领及观赏

故事大纲：

老婆竟然要老公帮她寻找初恋情人？ 拿著一张超过30年的旧照片一同踏上寻找初恋之路！初恋的青涩烂漫，热恋的甜蜜悸动，与朋友家人的甜酸苦辣... 一段倒流到70年代的时光，同笑同哭地走到现代，每个闪耀的瞬间，都给你与我人生最温暖的共鸣。



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：Edko Films Ltd. 安乐影片

图片: Edko Films Ltd. 安乐影片提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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