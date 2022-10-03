狗血剧教母金顺玉编剧2023新作《七人的逃脱》定角：严基俊＋黄正音＋李准＋李宥菲＋申恩庆＋尹钟焄＋赵允熙等

2023预计於SBS上档的新电视剧《七人的逃脱》选角出炉，压倒性的卡司是否将再创《The Penthouse》系列话题风潮？将共同演出的演员们包含了曾演出《The Penthouse》系列的严基俊、申恩庆、尹钟焄以及赵在允外，还有黄正音、李准、李宥菲、赵允熙、李德华等演员共同演出。

《七人的逃脱》描述牵涉到无数的谎言以及欲望的故事，一名少女的失踪，以及与此相关的七人都即将面临巨大的事件，展开之后的复杂故事。充满著高度反转以及对於真相的追查，就像是神所赐予的刑罚一样，即将掀起一场腥风血雨。狗血剧代表作家金顺玉继《皇后的品格》《The Penthouse》系列后将再度推出更强烈更令人难以置信的故事，引发高度关注。



本次《七人的逃脱》中，在《The Penthouse》系列饰演最大恶人的严基俊将饰演国内最大行动平台企业的代表「马修李」，是一位相当神秘的人物，没有太多人知道他的真实身分，而被奇怪的事件缠身的他又再度出现在大家面前，到底又隐藏了什么秘密？黄正音也将透过此作品呈现崭新的面貌，她将饰演一位相当有能力的电视剧制作公司代表金罗熙，认为金钱与成功就是人生的最大价值，为了继承巨额的遗产，她必须寻找15年前己抛弃的女儿，但是这个决定即将对她的人生造成难以预料的后果。



李准则演出一位黑社会出身的危险男人闵道赫，他的人生没有梦想也没有希望，看起来外表粗旷冰冷，内心却十分火热。李宥菲则是饰演一位校内明星偶像志愿生韩莫内，拥有耀眼的美貌又有富裕的家庭，本身才华洋溢，是许多人心目中的Wannabe，但她的致命弱点就是充满了谎言的生活，她可爱的微笑背后却是比谁都更黑暗的阴影。



申恩庆将饰演妇产科专家车珠兰，为了钱与跟自己父亲差不多大的李德华共同生活。尹钟焄则是饰演演艺企划公司Cherry 娱乐公司的代表杨振模，相当擅长中伤谋略对手，但若有著共同的目标，昔日的敌人也可以变成今日的朋友。时隔三年回归电视剧的赵允熙，则饰演美术老师高明芝，为了守护自己珍贵的东西，她必须说著谎言，甚至在校园内散布奇怪的传闻混淆视听。这些演员们即将於2023年《七人的逃脱》呈现他们所交织的复杂故事。



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