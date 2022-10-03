Jennie私生活照片被疯传！YG娱乐终於发声「已在9月正式起诉骇客」一切将采取法律措施！

今日（3日），YG 娱乐方面表示：「上个月已正式委托警方，对 Jennie 个人照片的散布者进行调查。一直在持续监控相关内容，在完成证据收集后在9月提交了诉状。」

YG 娱乐解释说：「爲了减少追加损失，期间一直减少相关内容提及和表明立场。不过最近因个人照片引发的大量谣言、指责、人身攻击、性骚扰、私生活侵犯等出於责任感很难再置之不理。因此将通过法律应对，查明事实。



接著，补充提到：「对於反覆上传未掌握真僞的内容或制作过度的恶性贴文的行爲，也以损害《信息通信网法》中的名誉、违反禁止非法信息流通、利用通信媒体使用罪等进行起诉和举报。」YG 娱乐最后也嘱咐：「网路上散布的照片是非法公开的，与本人意愿无关，共享这些照片的行爲属於第二次加害，同时也可能成为法律处罚的对象。对於今后发生的追加损失，将采取一切法律措施。」



Jennie 和 V 今年5月在济州岛旅行目击之谈传开后，爆出恋爱传闻，但双方的经纪公司并没有做出回应。此后，Jennie 的手机还被骇客入侵，将她的私生活照曝光，这也引起粉丝们的担忧。



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