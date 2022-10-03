狗血劇教母金順玉編劇2023新作《七人的逃脫》定角：嚴基俊＋黃正音＋李準＋李宥菲＋申恩慶＋尹鐘焄＋趙允熙等

2023預計於SBS上檔的新電視劇《七人的逃脫》選角出爐，壓倒性的卡司是否將再創《The Penthouse》系列話題風潮？將共同演出的演員們包含了曾演出《The Penthouse》系列的嚴基俊、申恩慶、尹鐘焄以及趙在允外，還有黃正音、李準、李宥菲、趙允熙、李德華等演員共同演出。

《七人的逃脫》描述牽涉到無數的謊言以及慾望的故事，一名少女的失蹤，以及與此相關的七人都即將面臨巨大的事件，展開之後的複雜故事。充滿著高度反轉以及對於真相的追查，就像是神所賜予的刑罰一樣，即將掀起一場腥風血雨。狗血劇代表作家金順玉繼《皇后的品格》《The Penthouse》系列後將再度推出更強烈更令人難以置信的故事，引發高度關注。



本次《七人的逃脫》中，在《The Penthouse》系列飾演最大惡人的嚴基俊將飾演國內最大行動平台企業的代表「馬修李」，是一位相當神秘的人物，沒有太多人知道他的真實身分，而被奇怪的事件纏身的他又再度出現在大家面前，到底又隱藏了什麼秘密？黃正音也將透過此作品呈現嶄新的面貌，她將飾演一位相當有能力的電視劇製作公司代表金羅熙，認為金錢與成功就是人生的最大價值，為了繼承鉅額的遺產，她必須尋找15年前己拋棄的女兒，但是這個決定即將對她的人生造成難以預料的後果。



李準則演出一位黑社會出身的危險男人閔道赫，他的人生沒有夢想也沒有希望，看起來外表粗曠冰冷，內心卻十分火熱。李宥菲則是飾演一位校內明星偶像志願生韓莫內，擁有耀眼的美貌又有富裕的家庭，本身才華洋溢，是許多人心目中的Wannabe，但她的致命弱點就是充滿了謊言的生活，她可愛的微笑背後卻是比誰都更黑暗的陰影。



申恩慶將飾演婦產科專家車珠蘭，為了錢與跟自己父親差不多大的李德華共同生活。尹鐘焄則是飾演演藝企劃公司Cherry 娛樂公司的代表楊振模，相當擅長中傷謀略對手，但若有著共同的目標，昔日的敵人也可以變成今日的朋友。時隔三年回歸電視劇的趙允熙，則飾演美術老師高明芝，為了守護自己珍貴的東西，她必須說著謊言，甚至在校園內散布奇怪的傳聞混淆視聽。這些演員們即將於2023年《七人的逃脫》呈現他們所交織的複雜故事。



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