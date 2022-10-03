不要在公共场合点开！很久没看到这种荒谬无厘头的喜剧《高斯电子公司》到底在干嘛！（含EP1－2剧透）

[有雷] 只是抱著好奇的心理点开《高斯电子公司》，从每位演员的怪异名字到他们的上班夸张行径，让小编不小心笑太大声被同事白眼。郭东延用全身不计形象搞笑，虽然怀抱正面心情来上班，但面对著许多对他不怀好意的同事们，该如何在公司生存下去？每一集主题还会搭配一项高斯电子的电视购物商品，让大家笑到最后一分钟！

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李相植（郭东延饰）是位对工作充满抱负的上班族，虽然很努力但总是会造成意外的事故，被踢到全公司最不受欢迎的营销三组。他不小心上传了关於社长的搞笑奋斗史影片，却让社长的社会观感大受打击，也因此引发监察组前来调查。组员们为了怕他节外生枝，只好暂时将他捆绑手脚关在会议室里。但李相植却想起自己与一位女孩有约，拼命挣脱还撞断了门牙，说话都有问题，用舌头操作手机，甚至连通讯软体都欺负他，还被上传疑似在会议室打手枪的不雅动作影片，简直惨到一个极点。



对李相植总是很受不了的前辈车娜莱（高圣熙饰），家中老是听到隔壁邻居放屁的声音，竟然意外发现李相植就住在自己隔壁，虽然非常崩溃要求跟他划清界线，但却又找他来抓蜘蛛。李相植为分散租金压力诚徵室友，来了一位外型应该是印度人但韩语说得超好的马修，最后还来一段扫地机器人广告实在也太逗趣！



一个富家子白马帅（裴贤圣饰）不愿意听父亲的安排在自家公司上班，却硬要到对手高斯电子来当新入社员，被安排到最不受欢迎的营销三组，虽然想要低调成为新员工，竟然还跳降落伞来上班！一来就坐在主管的座位还嫌弃电竞专用椅太阳春，还随身携带18K黄金的「金汤匙」跟「金吸管」撞梗隔壁棚，所有夸张的行径很难让人不发现他是王子啊！而他与营销三组美女，铅球选手出身的「健康美」是否有机会发展下去？



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