还是第一次见他这样！朴宝剑拍摄现场大吼权娜拉，惊呆所有人！

素有「娱乐圈天使」之称的朴宝剑6个月前退伍，一举一动都备受关注，最近上节目时因为「大吼」女演员再次成为焦点。

朴宝剑从出道开始就是个负面消息为零的美谈制造机，为人谦卑、低调，热心公益事业，即使不是他的粉丝都忍不住为他点赞。没想到最近他在节目里做了一件让所有人震惊的事情，居然「吼了」女演员。

9月30日播出的《青春MT》第5期里，演员们一起再现了传奇综艺《危险的招待》，该档节目风靡与2002-2003年，类似於脱口Show形式，采访对象主要以女艺人为主。当她们提到某个特定词汇或做出某个特定动作时，和她搭档的嘉宾就会遭到「飞椅」和「水弹」的暴击，而这些特定词汇和动作只有电视机前的观众知道，於是观察女演员们的反应则成了节目的最大看点。



朴宝剑坐在了「招待席」上，全神贯注地看著权娜拉，生怕下一秒就会飞出去。只见权娜拉只是稍稍整理了一下头发，没想到朴宝剑就被头上的水弹狠狠击中了，秒变落汤鸡，之后他下意识地大吼了一声：「（权娜拉）摸了头发」，声音之大惊呆了其他人，因为大家从来都没见过朴宝剑如此失态且暴躁的样子。他朝著权娜拉反复说著「摸头发」，并摆出「X」手势，希望权娜拉不要再碰触禁忌动作



话又说回来，即使满脸是水，浑身湿透，依旧没有动摇朴宝剑一丝帅度。



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