《真剑胜负》李世熙问：「检察官天天带个木剑是怎么回事」，都敬秀妙答：「总不能带个真剑吧」引爆笑

喜剧＋动作＋破案＝《真剑胜负》！看完「先公开」影片，期待度满点～

都敬秀（EXO D.O.）将以KBS 2TV新剧《真剑胜负》睽违4年回归小萤幕，下周三（5日）首播。剧情描述总是给人吊儿郎当感觉的检察官陈正（都敬秀 饰），与富人及权力所形成的恶势力展开对决，铲除活在特权中并从中牟利者的故事。

在先公开影片里，可以看到陈正上演「你死我活」的动作剧码。朴在京（金相浩 饰）表示：「你就自在地活著吧，像别人一样。你拚定挣扎也改变不了什么。」但似乎越是这样，陈正越是要改变现况：「检察官的义务，是抓坏人。」

同为检察官的申雅拉（李世熙 饰），对於陈正的行为非常不以为然，还问对方：「你丢失了检察官应坚守的位阶、命令、原则和品德，你还是检察官吗？」、「你一个检察官干嘛天天带著木剑？」陈正回答：「我总不能带个真剑吧？」申雅拉气的把陈正逐出去！XD

陈正积极追踪真相，并誓言要把幕后主使者给揪出来：「我要以牙还牙、加倍奉还」、「我会揭穿你们，然后把你们通通送进监狱」。而有著「菁英检察官」之称的吴道焕（河俊 饰），则要陈正和申雅拉不要介入案件，形成对立关系。





性格、风格完全大相迳庭的陈正与吴道焕，将为剧情带来紧张的气氛。期待两位演员的变身！

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