不能一日无饭！BLACKPINK Rosé透露上工前一定要吃饱「饭」，否则撑不完工作

Rosé跟很多人一样不能一天没饭！

作为精品品牌 Saint Laurent 代言人，BLACKPINK 成员 Rosé 目前在巴黎参与时装周行程，以黑色小洋装亮相惊艳所有人，还与超模Kate Moss、Hailey Bieber 共坐 Saint Laurent 大秀前排，All Black 的装扮气势丝毫不逊色！



在品牌晚宴时 Rosé 又换上银色紧身长礼服，优雅的姿态让目睹的粉丝兴奋不已。性感的锁骨加上纤瘦的身材，一头柔顺淡发扎成马尾，看起来像精灵一般不凡。



最近和 BLACKPINK 成员登上《SIRIUSZXM》广播节目受访时，Rosé 大方分享自己的秀前仪式，就是一定要吃饱！最好是大份量、有满足感的米饭，这样才能填满整个胃。还透露说自己曾经尝试不要进食，结果根本撑不到两小时，这是她最难受的事，没吃饭的状态把她逼到极限，所以之后一定要吃饱才能上工，工作时才会有满满能量。当他说到这点时，旁边都成员都频频点头XD



之前出席时尚盛宴Met Gala时，Rosé 接受杂志采访拍了纪录片，其中有一段是她在梳化著装前，准备要吃送上来的食物，结果捞一捞发现是汤，Rosé 立马转头问说有没有饭呢？看来对饭是真心的呀！



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