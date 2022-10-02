「露的太夸张让人眼睛不舒服！」单飞歌手元虎近期照片过於裸露，让网友觉得太超过

大家都说从单飞后造型一次比一次奇特。

MONSTA X前成员元虎，如今以个人歌手之姿活跃活动中，近日将发行第二张专辑《Bittersweet》，已经开始在社群上曝光一系列相关消息及细节。



元虎虽然长著无辜清纯的外貌，身材却健壮的媲美健美选手，热爱健身的他也不吝於分享令人喷鼻血的身材照，粉丝对此乐见不疲，喜欢他展现性感肌肉体态，然而最近有一群网友却开始有不同看法。



日前在论坛上有网友表示，不明白元虎为什么时常在 IG 上 po 出富含暗喻意味的照片，甚至已经快要曝光，不只是引人遐想的程度了。这则贴文引来许多人赞同，认为元虎的照片常聚焦下半身，穿著短裤也都是开著腿的姿势，不明白这样做的用意为何？要说是邪恶视角也做得太过了，还有网友说希望自己根本没看这些照片。



先前在演唱会上一系列服装也让网友咋舌，照片中可以看到他穿了一件特殊造型长裤，在大腿到膝盖却是挖空设计，炸出结实的大腿肌。开洞服装虽然相当有特色，但网友们看到后纷纷表示，「太裸露了吧」、「就直接穿短裤或者干脆不穿吧」、「真的会有好评吗？」



你有什么看法吗？



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