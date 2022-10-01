16年友情的小船没翻过！GD、李洙赫被发现秘密前往巴黎，虽然是秘密行程造型却很时尚，网友：「哪件衣服要断货了吧～」

两人的友情简直是Best Friend Goal！

同为YG旗下的艺人，G-Dragon和演员李洙赫是一起长大的好友，维持16年的友情，大家都有所见证。偶尔会在社群的动态上发现两人一同出游的照片，简直是行走的画报，随便走在街头都像杂志封面！



近日两人被网友捕捉到出现在机场，准备前往巴黎参加时装周，两人低调再低调，没有媒体注意到两人的秘密行程，但还是有粉丝发现这件事，大家都在猜或许他们会一同出席时装周也说不定，而他们在抵达巴黎后也在限时动态放上巴黎街景。



即使是非公开的行程没有媒体跟拍，但是GD跟李洙赫的机场时尚还是耀眼到不行！李洙赫以暖色秋冬装现身，带著一顶鹅黄毛帽，十足大男孩气息。而权志龙则以全身黑色系装束亮相，换成黑短发的他，眉眼之间更显魅力，让网友直说：「这个衣服眼镜跟包包可能要断货了。」，看GD穿真的会让人脑波弱想跟买呢！



李洙赫为韩国演员、模特儿，住在江南区，是韩国有名的富家子弟区，推测家境应该颇为宽裕，个人隐私保护得很好、十分低调，自带贵气感的他还被称作「江南太子」。而权志龙的魅力在於舞台及他的艺术气息，连带成为时尚品牌首要的追捧对象，在 GD 还没出道、仍是练习生时，他们就已经成为朋友，两人长久的友情让人羡慕～



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