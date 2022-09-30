【大结局】《说出你的愿望》姜班长在海边完成最后心愿，侨莱终於开始了真正的人生（ep.16）

【大结局】《说出你的愿望》姜班长在海边完成最后心愿，侨莱终於开始了真正的人生（ep.16）

韩剧   2022年9月30日   星期五17:01   Sani  

（封面图源：黄Viu煲剧平台@《说出你的愿望》）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的危险青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，最后一集泰植邀请大家来到海边，只有侨莱一人被蒙在鼓里。
（图源：KBS）

*以下内容包含《说出你的愿望》第15集关键剧情！
（图源：KSD）

第一个生日

泰植说最后愿望是举办生前葬礼，侨莱不愿出席这个场合，但还是乖乖开车和大家一起前往海边。 这时妍珠才告诉他，泰植的心愿其实是为侨莱举办人生第一次庆生派对，所以和医院的大家一起秘密筹划了这次行动。 泰植用虚弱的声音说：「生日快乐，儿子。」还把尹班长留下的手表作为生日礼物交给他，用精灵团队独特的方式做出告别。
(图源：黄Viu煲剧平台@《说出你的愿望》）

天使村

泰植曾考虑送德子去荷兰的「失智村」Hogeweyk，但和侨莱聊天时领悟到：只要和心爱的人在一起、不至孤单，世上每个角落都可以是Hogeweyk。 泰植把遗产留给精灵团队、在医院里打造了「天使之村」，德子可以在这里自由自在地活动，用精灵团队特质的「货币」买东西，志工们则扮演村民角色，德子再也不用担心走失或出错。
(图源：黄Viu煲剧平台@《说出你的愿望》）

侨莱遇到新挑战

侨莱曾抱著一了百了的想法带「儿子」走向海中，如今在海边获得第一次生日祝福，也开始了真正的人生。 侨莱住进泰植的急救车，正式在医院安顿下来。 一年后医院迎来了新的社会服务者，这位少女（李瑜美 饰）满身不羁气质、和当年的侨莱一样迟到，让侨莱和妍珠瞬间感到头痛XD（The End）《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。
(图源：黄Viu煲剧平台@《说出你的愿望》）

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