Hani演员安喜延将出演Coupang Play新作《Fantasy Spot》变身OL上班族

从女团EXID出身而转型演员的安喜延Hani，即将在Coupang Play平台带来新的电视剧作品《Fantasy Spot》。

所属公司Subline表示，演员安喜延即将主演Coupang Play作品《Fantasy Spot》，在新作品中在展现多样的面貌，为了这次的新尝试她也正在努力准备中，希望大家多多期待Hani的演出。《Fantasy Spot》剧情将描述想要好好做事，好好感受生活的20多岁女性们的故事。安延喜在剧中则饰演一位想要真正好好了解自己的孙熙载一角。

剧中的孙熙载是一位对所有人都非常亲切、个性温和的人物，是一位在周围总是挤满了人的社会生活中，能力值满点的上班族。某天她意外地因为Podcast节目，而再度对於爱情重新审视以及产生变化，并将坦白地描述这些心境转变。



Hani安喜延透过网路剧《XX》而踏上了演员之路，之后也演出Kakao TV原创系列剧集《刚刚三十岁》、Wavve原创剧集《You Raise Me Up》、JTBC《IDOL》等等，透过各式各样题材的作品让大家看见她多面的演员风貌，以及更多可塑性。《Fantasy Spot》预计在近期透过Coupang Play公开。

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