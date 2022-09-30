《说出你的愿望》崔秀英终演感想：「拍摄过程中就已经受到疗愈的一部作品〜」

演员崔秀英与池昌旭、成东镒所主演的KBS2《说出你的愿望》已於昨日圆满播毕，虽然收视率上的表现并不算亮眼并且呈现下滑趋势，但剧中所传达的一个个为临终患者圆梦的故事，令观众们也相当感动。

秀英在电视剧《说出你的愿望》中饰演安宁病房的护士徐妍珠一角，在剧中总是带著天使的阳光微笑，给予周围的人满满活力，在丰富细腻的情感演技上也获得观众们的好评，而她也透过所属公司传达对於本剧的终演感想。秀英表示《说出你的愿望》是一部在拍摄时也同时受到疗愈的作品，在看播出时也总会想起在现场开心幸福的回忆，她在拍摄时所感受到的那份感动，希望也能传达给收看本剧的观众们。



她也表达剧中充满活力的徐妍珠一角，只要出场的时候总能转换气氛，有种责任感觉得必须为大家带来活力，有时只是路过的场面也希望让现场变得更加有趣，秀英觉得她为此所花的心思似乎起了作用，感到相当欣慰。而每次拍摄时也真的像是精灵小队到各地去旅行一样的感觉，她也希望能够再次与像宝石般的演员们与前辈们相聚。也谢谢各位观众们的支持与喜爱，希望成为大家能够偶尔想起又重新点开的一部作品。



秀英行程满档，也即将透过11月首播的MBC新剧《请寄出粉丝信》再度与观众们见面。

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