Hani演員安喜延將出演Coupang Play新作《Fantasy Spot》變身OL上班族

從女團EXID出身而轉型演員的安喜延Hani，即將在Coupang Play平台帶來新的電視劇作品《Fantasy Spot》。

所屬公司Subline表示，演員安喜延即將主演Coupang Play作品《Fantasy Spot》，在新作品中在展現多樣的面貌，為了這次的新嘗試她也正在努力準備中，希望大家多多期待Hani的演出。《Fantasy Spot》劇情將描述想要好好做事，好好感受生活的20多歲女性們的故事。安延喜在劇中則飾演一位想要真正好好了解自己的孫熙載一角。

劇中的孫熙載是一位對所有人都非常親切、個性溫和的人物，是一位在周圍總是擠滿了人的社會生活中，能力值滿點的上班族。某天她意外地因為Podcast節目，而再度對於愛情重新審視以及產生變化，並將坦白地描述這些心境轉變。



Hani安喜延透過網路劇《XX》而踏上了演員之路，之後也演出Kakao TV原創系列劇集《剛剛三十歲》、Wavve原創劇集《You Raise Me Up》、JTBC《IDOL》等等，透過各式各樣題材的作品讓大家看見她多面的演員風貌，以及更多可塑性。《Fantasy Spot》預計在近期透過Coupang Play公開。

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