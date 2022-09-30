安宰贤去哪了？IG显示正於国外度假、每几天就更新旅游照片，气色明显好了不少！粉丝忍不住留言敲碗回归～

好久不见的安宰贤多了种轻松的氛围～

好久不见的安宰贤最近暂时没有演艺行程，正在国外享受假期中，处在度假状态的他，更勤於在IG和粉丝分享生活了。而因为状态一别以往，似乎又变得更好更健康，耀眼的外貌再度吸引不少关注。



从和具惠善的离婚风波后，安宰贤停止所有活动，当时主演的韩剧《有瑕疵的人们》受到影响，也退出综艺节目《新西游记》。隔了2年在《新西游记》推出「Spring Camp春季露营」特辑时，惊喜现身回归，让成员都欣喜感动极了。因为经历不少风雨，也吐露要上节目前紧张焦虑的心情，大家听了都有点难过。



两年前前妻具惠善在个人IG上不实指控安宰贤婚内外遇、和女星搞暧昧，甚至对她言语羞辱，重重打击安宰贤的良好形象，让他从爱妻人夫变成渣男，看似幸福的婚姻化为乌有。后来经过D社挖出真相、曝光两人对话纪录后，发现女方说词有误，才翻转一切，让大家对安宰贤的处境及那阵子的遭遇感到心疼万分。而具惠善因此事导致演艺事业重挫，似乎已转往艺术界发展，最近还办了画展。



目前正享受度假的他每隔几天就会放上照片，更新旅游记事。在阳光下沐浴、漫步於异国街头，看起来度过了难得的轻松悠闲时光，希望他在这段时间能好好治愈、重新获得能量，因为贴文下方已经有粉丝们忍不住留言，期待他回归戏剧跟综艺了！



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻