《语意错误》「双朴CP」获「2022 APAN」最佳情侣奖！朴宰灿下台前不忘把朴栖含的等身立牌带走XD

「9377」值得！哥哥和弟弟的获奖感言均是：「这辈子会以『最佳朋友』的身分一直相处下去！」

今年（2022年）改编自同名网路小说、由朴栖含&朴宰灿主演的《语意错误》，因为两人的默契和化学反应，不只在韩国本土，海外也获得广大人气。上月底（8月），还推出电影版通过大萤幕与观众们见面。

在昨日（29日）举行的「2022 APAN」中，朴宰灿获得「男子人气奖」，更与朴栖含以《语意错误》获得「最佳情侣奖」。由於朴栖含目前以社会服务要员的身份履行国防义务，无法亲自到场领奖，官方以剧中「张宰英」的照片制作「等身立牌」，让「双朴CP」合体。

朴宰灿表示：「若栖含哥一起来，可能会少点紧张。非常感谢大家喜欢这部不常见的电视剧，我收到代为发言的讯息（拿出手机）：『我也想到现场向粉丝们表达感谢，无法到现场很伤心，但很感谢大家。2022年被选为＂最佳情侣＂，我对著奖杯发誓，这辈子都会以＂最佳朋友＂相处的。』我也是这么想的，我也会一辈子，像最佳朋友一样相处，真的非常感谢。」

传达完哥哥和自己的获奖感言后，朴宰灿还摸摸哥哥的等身立牌（想到《语意错误》第6集！！！），似乎在说：「辛苦了～」，还不忘把哥哥的立牌带走，模样超级可爱。



而无法到场的朴栖含，观看了颁奖典礼的直播。他通过个人Instagram再次向粉丝们表达感谢，并公开与朴宰灿的对话纪录。《语意错误》的大成功，让不少粉丝敲碗第二季。导演也曾透露拍摄第二季的想法，希望能去海外取景、多拍一些甜蜜的场面。哥哥退伍后能不能马上开拍第2季呢QQ，真心好想看！

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