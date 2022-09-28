EXO世勋登上《SMF》久违秀舞技～影片一出点击数破百万：盘点过去跳舞时刻超抓眼球！

好久没看见他站上舞台了！

EXO忙内成员世勋，在上周惊喜出演舞蹈比赛节目《Street Man Fighter》，从走出来接帽子开始就让大家鸡皮疙瘩掉满地，影片一出点击数就相当惊人，这次也算是世勋友情支援而答应表演，才有了这久违的画面～



世勋跳舞擅长处理细小动作，总能将又碎又多的动作以优美的方式诠释，营造一种行云流水的感觉。虽然在综艺上大家已经知道世勋的反差有多萌，和外表的贵族感截然不同，但舞台上的他依旧是个帅气公子哥没错！



本身就拥有优越的外在条件：184公分的身高，身长腿长舒展开来十分好看，除此之外也有他独一无二的特色，不管多细碎的脚步都不会遗漏，而且看起来还特别简洁干净，跳的毫不费力。从头到脚尖，全身上下的肌肉都在世勋的舞蹈中被妥善运用。



在EXO最出名的舞台之一《Love Shot》，大家除了被成员 Kai 色诱之外，世勋跳起来也有另种自己的风格，那双手都要把大家的魂勾走了！



世勋常常在社群媒体上分享练舞过程，甚至在家里特别打造练习室！即使行程繁忙还是把握时间练习，敬业精神真的很让人敬佩又感动～SM真是挖到宝了！



一直以来世勋都是时尚杂志封面的常客，最近又帮杂志拍摄，还放上了幕后花絮，想看世勋可爱的嘟哝碎念的朋友，记得点进去看看呀，外表跟个性真的反差好大好可爱～



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻